Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Легионер "Зенита" заявил о намерении выучить русский язык

Новичок петербургского "Зенита" Джон Джон хочет выучить русский язык.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Джона, он хочет выучить русский язык, но его уже предупредили, что это будет непросто.

- Планирую выучить русский язык, приложу все усилия! Хотя меня уже предупредили, что язык непростой, - приводит слова Джона "СЭ".

Джон Джон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно за 18 миллионов евро. В составе бразильского клуба вингер вышел на поле в 76 встречах и записал на свой счет 20 забитых мячей и 14 результативных передач.

После 18 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 19 туре чемпионата России команда Сергея Семака на своем поле сыграет с калининградской "Балтикой".

