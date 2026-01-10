"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии, уступив "Астон Вилле"

"Тоттенхэм" завершил выступление в Кубке Англии уже на стадии третьего раунда.
Фото: ФК "Астон Вилла"
Лондонская команда уступила на своём поле "Астон Вилле" со счётом 1:2.

Гости захватили инициативу в первом тайме. На 22-й минуте счёт открыл Эмилиано Буэндия, а в компенсированное время первой половины встречи Морган Роджерс, получив передачу от того же Буэндии, увеличил преимущество бирмингемского клуба.

После перерыва "шпоры" сумели сократить отставание - на 54-й минуте отличился Вильсон Одобер, однако на большее хозяев поля не хватило.

Имя следующего соперника "Астон Виллы" станет известно после проведения жеребьёвки.

