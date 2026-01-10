В "Манчестер Юнайтед" рассматривают Анчелотти на пост главного тренера - Mirror

Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает поиск нового главного тренера и рассматривает кандидатуру Карло Анчелотти.
Как сообщает Mirror, английский клуб включил бывшего наставника мадридского "Реала" в список возможных претендентов на вакантный пост.

По информации источника, в шорт-листе "красных дьяволов" также находятся Томас Тухель и Маурисио Почеттино. Ожидается, что уже на следующей неделе клуб объявит имя временного главного тренера, тогда как окончательное решение по постоянному наставнику планируется принять летом.

Напомним, с мая 2025 года Анчелотти возглавляет сборную Бразилии.

