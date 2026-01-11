Матч между "Чарльтоном" и "Челси" был прерван из-за инцидента на трибунах

Встреча 1/32 финала Кубка Англии между "Чарльтоном" и "Челси" была временно остановлена в первом тайме.

Фото: Daily Mail

Причиной паузы стало резкое ухудшение самочувствия одного из болельщиков на трибунах.



Арбитр прервал игру, чтобы медицинские службы смогли оперативно оказать помощь фанату. После завершения необходимых процедур матч был возобновлён примерно через пять минут.



Игра проходит на стадионе "Вэлли" в Лондоне. Сейчас идёт второй тайм, "Челси" побеждает со счётом 3:1.