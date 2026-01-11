"Арсенал" нацелен на покупку игрока "Реала" за 80 млн евро - источник

Лондонский " Арсенал " рассматривает возможность крупного трансфера полузащитника мадридского " Реала " Арды Гюлера.

Фото: Getty Images

Как сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур, английский клуб готов направить предложение в размере 80 млн евро.



В "Реале" же рассматривают Гюлера как важную часть долгосрочного проекта и не планируют расставаться с ним без веских причин.



Гюлер выступает за "Реал" с лета 2023 года. В текущем сезоне-2025/26 он провёл 27 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 90 млн евро.

