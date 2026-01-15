В своём выборе бывший нападающий сделал акцент на результативности и уровне чемпионата.
- Я, как нападающий, выделю Холанда, он много забивает, идёт с бодрым темпом, для форварда его результативность носит фантастический результат. Холанд играет на топ-уровне в английской Премьер-лиге, самом сильном футбольном чемпионате, - цитирует Булыкина "Газета".
Форвард выступает за английскую команду с 2022 года, куда перебрался из дортмундской "Боруссии". В этом сезоне нападающий провёл 29 матчей во всех турнирах и забил 26 мячей. Действующий контракт 25-летнего форварда с английским клубом рассчитан до лета 2034 года.
Также Холанд является ключевым игроком сборной Норвегии - на его счету 55 забитых мячей в 48 проведённых встречах.
Булыкин рассказал, кого считает лучшим футболистом 2025 года
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал игрока, который, по его мнению, заслуживает звание лучшего футболиста минувшего года.
Фото: ФК "Манчестер Сити"