Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 0 3 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен

Фанаты "Челси" вновь скандировали имя Абрамовича перед матчем АПЛ

Перед домашней встречей "Челси" с "Брентфордом" в рамках 22-го тура чемпионата Англии болельщики лондонского клуба провели акцию протеста.
Фото: Sky Sports
Фанаты "синих" во время выступления скандировали: "Мы хотим вернуть наш "Челси"", а также распевали имя бывшего владельца команды Романа Абрамовича.

Абрамович владел "Челси" с 2003 по 2022 год. За этот период клуб завоевал 21 трофей.

Напомним, похожая акция от фанатов "синих" уже была в начале января - тогда болельщики скандировали имя Абрамовича перед гостевой игрой с "Манчестер Сити".

"Челси" после 22 туров имеет в активе 34 балла и идёт на шестой строчке в таблице. Лидирует в чемпионате Англии "Арсенал", набравший 49 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится