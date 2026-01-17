Фанаты "Челси" вновь скандировали имя Абрамовича перед матчем АПЛ

Фанаты "синих" во время выступления скандировали: "Мы хотим вернуть наш "Челси"", а также распевали имя бывшего владельца команды Романа Абрамовича.
Абрамович владел "Челси" с 2003 по 2022 год. За этот период клуб завоевал 21 трофей.
Напомним, похожая акция от фанатов "синих" уже была в начале января - тогда болельщики скандировали имя Абрамовича перед гостевой игрой с "Манчестер Сити".
"Челси" после 22 туров имеет в активе 34 балла и идёт на шестой строчке в таблице. Лидирует в чемпионате Англии "Арсенал", набравший 49 очков.
Фото: Sky Sports