Мартынович: поражение не лишило ЦСКА шансов на титул

Александр Мартынович прокомментировал перспективы ЦСКА в борьбе за титул.
Фото: ФК "Ахмат"
Экс-защитник "Краснодара" отметил, что потеря очков в Грозном осложняет положение армейцев, однако не ставит крест на чемпионских амбициях команды.

- Потеря очков - это всегда неприятно. Но с "Ахматом" тяжело играть. Особенно в Грозном. Это поражение отбросило ЦСКА в турнирной таблице, но не уменьшило шансы в борьбе за чемпионство, - цитирует Мартыновича Metaratings.ru.

Кроме того, футболист затронул тему зимних трансферов столичного клуба. По его мнению, наставнику ЦСКА Фабио Челестини потребуется время, чтобы интегрировать новичков в игровую модель.

Армейцы с 36 очками занимают четвёртую позицию в таблице. В следующем туре, 8 марта, команда сыграет дома против "Динамо".

