Мартынович: поражение не лишило ЦСКА шансов на титул

- Потеря очков - это всегда неприятно. Но с "Ахматом" тяжело играть. Особенно в Грозном. Это поражение отбросило ЦСКА в турнирной таблице, но не уменьшило шансы в борьбе за чемпионство, - цитирует Мартыновича Metaratings.ru.
Кроме того, футболист затронул тему зимних трансферов столичного клуба. По его мнению, наставнику ЦСКА Фабио Челестини потребуется время, чтобы интегрировать новичков в игровую модель.
Армейцы с 36 очками занимают четвёртую позицию в таблице. В следующем туре, 8 марта, команда сыграет дома против "Динамо".