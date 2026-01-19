Зарплата Гехи в "Ман Сити" оказалась второй в клубе после Холанда

Стали известны условия зарплаты защитника Марка Гехи в "Манчестер Сити".

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Как сообщает Transfermarkt, английский новичок "горожан" будет получать 18 млн евро в год.



Как передаёт источник, больше в манчестерском клубе зарабатывает только Эрлинг Холанд - его оклад составляет 31,5 млн евро. Гехи при этом делит вторую строчку в списке самых высокооплачиваемых футболистов команды с Бернарду Силвой. Омар Мармуш получает немного меньше - 17,7 млн евро в год.



Ранее СМИ сообщали, что "Манчестер Сити" заплатил "Кристал Пэлас" 23 млн евро за трансфер капитана лондонского клуба. Контракт защитника с прежней командой должен был завершиться летом этого года.

