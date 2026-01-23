Защитник "Ливерпуля" Робертсон перейдёт в другой клуб АПЛ - источник

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон, как сообщается, определился с желаемым вариантом продолжения карьеры и дал понять руководству клуба, что хотел бы перейти в "Тоттенхэм".

Фото: ФК "Ливерпуль"

По данным журналиста Бена Джейкобса, шотландец уже уведомил команду о своём намерении.



Также ранее сообщалось, что "шпоры" направили мерсисайдцам официальное предложение, а переговоры между сторонами продвигаются достаточно активно.



Робертсон играет за "Ливерпуль" с 2017 года. Всего защитник провёл за "красных" 363 матча, забил 12 мячей и отдал 68 результативных передач. Контракт Робертсона с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2026 года.

Тоттенхэм