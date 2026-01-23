Названа причина ухода Каземиро из "Манчестер Юнайтед" - ESPN

Расставание "Манчестер Юнайтед" с полузащитником Каземиро стало совместным решением обеих сторон.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает ESPN. Отмечается, что в клубе придерживаются новой стратегии и не хотят делать ставку на возрастных игроков с высокими зарплатами - Каземиро как раз подпадает под этот профиль. Сам бразилец, в свою очередь, считает, что его время в составе "красных дьяволов" подходит к завершению.



22 января "МЮ" официально объявил, что Каземиро покинет команду по окончании сезона-2025/26. Хавбек выступает за английский клуб с лета 2022 года.