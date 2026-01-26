Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Футболист с русскими корнями стал игроком "Ливерпуля" - источник

"Ливерпуль" заключил контракт с молодым защитником "Аустрии" Ифеани Ндукве.
Фото: Getty Images
По данным источника, футболист уже подписал соглашение с английским клубом, которое рассчитано до 2030 года.

Ндукве родился в Вене и имеет смешанные корни: мама футболиста - русская, отец - нигериец.

17-летний игрок прошёл академию "Аустрии" и прошлым летом продлил контракт с венским клубом до 2028 года. Также Ндукве выступает за юношескую сборную Австрии (U17) - на его счету 15 матчей и один гол.

Источник: "СЭ"

