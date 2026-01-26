Футболист с русскими корнями стал игроком "Ливерпуля" - источник

По данным источника, футболист уже подписал соглашение с английским клубом, которое рассчитано до 2030 года.
Ндукве родился в Вене и имеет смешанные корни: мама футболиста - русская, отец - нигериец.
17-летний игрок прошёл академию "Аустрии" и прошлым летом продлил контракт с венским клубом до 2028 года. Также Ндукве выступает за юношескую сборную Австрии (U17) - на его счету 15 матчей и один гол.
Источник: "СЭ"
