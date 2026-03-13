Сёмин выделил главный фактор успеха матча "Зенит" — "Спартак"

"Очень сложно прогнозировать, как сложится эта игра. "Зениту" нужно реабилитироваться за поражение. Пока шансы на чемпионство у всех одинаковые, никому расслабляться нельзя, тем более в таких матчах. "Спартак" же имеет шансы попасть в пятёрку.
Самое главное, чтобы была нормальная судейская бригада! Чтобы не было тех глупых моментов, как в первых матчах после паузы", — отметил Сёмин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Напомним, что 19 тур РПЛ стал рекордным по количеству просмотров видеоповторов арбитрами: впервые в истории лиги судьи прибегали к помощи VAR в каждом матче тура.
Матч "Зенит" — "Спартак" пройдёт на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге завтра, 14 марта. Начало — в 16:00 мск.