Сёмин выделил главный фактор успеха матча "Зенит" — "Спартак"

Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Сёмин поделился ожиданиями от центрального матча 21 тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют "Зенит" и "Спартак".
По мнению Юрия Павловича, "Спартак" претендует на попадание в топ-5 команд РПЛ.

"Очень сложно прогнозировать, как сложится эта игра. "Зениту" нужно реабилитироваться за поражение. Пока шансы на чемпионство у всех одинаковые, никому расслабляться нельзя, тем более в таких матчах. "Спартак" же имеет шансы попасть в пятёрку.

Самое главное, чтобы была нормальная судейская бригада! Чтобы не было тех глупых моментов, как в первых матчах после паузы", — отметил Сёмин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Напомним, что 19 тур РПЛ стал рекордным по количеству просмотров видеоповторов арбитрами: впервые в истории лиги судьи прибегали к помощи VAR в каждом матче тура.

Матч "Зенит" — "Спартак" пройдёт на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге завтра, 14 марта. Начало — в 16:00 мск.

