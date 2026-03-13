"Спартак" оштрафован за действия фанатов команды на матче с "Динамо"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Спартак" по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским "Динамо" (2:5).
Фото: ФК "Спартак"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал и о других штрафах, которые клубы получили по итогам этого поединка.

"За неподобающее поведение команды "Динамо" (5 предупреждений и удаление представителя тренерского штаба) клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения, штраф "Динамо" — 50 тыс. рублей, "Спартаку" — 100 тыс. рублей.

Также болельщики красно?белых совершили неправомерные действия. После обследования секторов стадиона, которые занимали болельщики гостей, было выявлено 32 сломанных кресла, в санитарных узлах повреждены двери кабинок, стойки и крепления перегородок, выломаны диспенсеры бумажных полотенец, урны, нанесены граффити.

За нанесённый зрителями ущерб "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей", — рассказал Григорьянц "Матч ТВ".

Ответная игра полуфинала Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Динамо" пройдёт на "Лукойл Арене" 18 марта.

