"Спартак" оштрафован за действия фанатов команды на матче с "Динамо"

"За неподобающее поведение команды "Динамо" (5 предупреждений и удаление представителя тренерского штаба) клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения, штраф "Динамо" — 50 тыс. рублей, "Спартаку" — 100 тыс. рублей.
Также болельщики красно?белых совершили неправомерные действия. После обследования секторов стадиона, которые занимали болельщики гостей, было выявлено 32 сломанных кресла, в санитарных узлах повреждены двери кабинок, стойки и крепления перегородок, выломаны диспенсеры бумажных полотенец, урны, нанесены граффити.
За нанесённый зрителями ущерб "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей", — рассказал Григорьянц "Матч ТВ".
Ответная игра полуфинала Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Динамо" пройдёт на "Лукойл Арене" 18 марта.