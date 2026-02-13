Погребняк рассказал, как относится к словам Инфантино о возвращении России

"Это все разговоры, а они ведутся уже на протяжении последних двух или трех лет. Не надо обращать на это внимания.
Мы знаем, что должно случиться, чтобы Россию вернули на международную арену. Сосредоточим все внимание на политической стороне вопроса", — отметил Погребняк в беседе с "Чемпионатом".
Российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с марта 2022 года из-за специальной военной операции на территории Украины.
Ранее Джанни Инфантино заявил, что ФИФА должна рассмотреть возможность скорого снятия бана с российских команд.