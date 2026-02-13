Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Погребняк рассказал, как относится к словам Инфантино о возвращении России

Бывший российский футболист Павел Погребняк прокомментировал заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о потенциальном возвращении российских команд на турниры.
Фото: Getty Images
Погребняк считает, что уделять слишком много внимания подобным заявлениям не стоит.

"Это все разговоры, а они ведутся уже на протяжении последних двух или трех лет. Не надо обращать на это внимания.

Мы знаем, что должно случиться, чтобы Россию вернули на международную арену. Сосредоточим все внимание на политической стороне вопроса", — отметил Погребняк в беседе с "Чемпионатом".

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с марта 2022 года из-за специальной военной операции на территории Украины.

Ранее Джанни Инфантино заявил, что ФИФА должна рассмотреть возможность скорого снятия бана с российских команд.

