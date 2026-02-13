Погребняк рассказал, как относится к словам Инфантино о возвращении России

Бывший российский футболист Павел Погребняк прокомментировал заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о потенциальном возвращении российских команд на турниры.

Мы знаем, что должно случиться, чтобы Россию вернули на международную арену. Сосредоточим все внимание на политической стороне вопроса", — отметил Погребняк в беседе с "Чемпионатом"

Погребняк считает, что уделять слишком много внимания подобным заявлениям не стоит."Это все разговоры, а они ведутся уже на протяжении последних двух или трех лет. Не надо обращать на это внимания.Российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с марта 2022 года из-за специальной военной операции на территории Украины.Ранее Джанни Инфантино заявил, что ФИФА должна рассмотреть возможность скорого снятия бана с российских команд.