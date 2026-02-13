Матчи Скрыть

Игонин объяснил, почему в ЦСКА Козлову будет проще, чем в "Краснодаре"

Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал переход полузащитника Данилы Козлова из "Краснодара" в ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Игонина, в психологическом плане Козлову будет проще в московской команде.

"Козлову в ЦСКА будет немного проще. Помимо результата, там делают акцент на воспитанников.

Психологически ему должно быть проще. Понятно, что надо было что-то менять", — передает слова Игонина "Чемпионат".

Трансфер Данилы Козлова обошелся ЦСКА в 1,65 млн евро. В первой части сезона 2025/2026 полузащитник провел за "Краснодар" 19 поединков, в которых забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Все результативные действия Козлова пришлись на 8 матчей Кубка России.

Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 3,5 млн евро.

