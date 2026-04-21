В "Ливерпуле" приняли решение по будущему Слота - Sky Sports

Руководство "Ливерпуля" приняло решение сохранить Арне Слота на посту главного тренера на следующий сезон.
Фото: Getty Images
Как сообщает Sky Sports, в клубе удовлетворены результатами команды в текущем чемпионате и не рассматривают вариант со сменой наставника. При этом летом "Ливерпуль" планирует усилить состав - ожидается активная работа на трансферном рынке.

Слот возглавил мерсисайдцев в 2024 году. В своём первом сезоне он привёл команду к победе в чемпионате Англии.

