Теперь российский хавбек оценивается в 9 миллионов евро. По сравнению с предыдущим обновлением его стоимость снизилась на один миллион евро. Примечательно, что весной цена футболиста, наоборот, выросла с 7,5 до 10 миллионов евро.
Минувший сезон оказался для Захаряна непростым. Россиянин принял участие в 21 матче за испанский клуб во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Контракт воспитанника московского "Динамо" с клубом из Сан-Себастьяна действует до лета 2029 года.
Transfermarkt обновил ценник Захаряна
Полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян потерял в трансферной стоимости после очередного обновления данных портала Transfermarkt.
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