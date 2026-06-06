Бубнов - о сопернике сборной России: любой клуб РПЛ обыграл бы их. Даже середняки из Первой лиги

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- Наша сборная в том виде, в котором играет, на ЧМ-2026 не попала бы - квалификацию бы не прошла. Эту африканскую команду любая команда нашей Премьер-лиги обыграет как нечего делать, даже середняки из Первой лиги справятся, - заявил Бубнов в своём телеграм-канале.

По мнению эксперта, команда не смогла бы пробиться на мундиаль через квалификационный турнир. Бубнов считает, что результаты в товарищеских матчах не отражают реальный уровень национальной команды.Напомним, команда Карпина уверенно обыграла Буркина-Фасо со счётом 3:0. Соперник играл вдесятером с конца первого тайма.