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Бубнов - о сопернике сборной России: любой клуб РПЛ обыграл бы их. Даже середняки из Первой лиги
Сегодня, 00:05
Футбольный эксперт Александр Бубнов скептически оценил перспективы нынешней
сборной России
в отборе на ЧМ-2026.
Фото: РФС
По мнению эксперта, команда не смогла бы пробиться на мундиаль через квалификационный турнир. Бубнов считает, что результаты в товарищеских матчах не отражают реальный уровень национальной команды.
- Наша сборная в том виде, в котором играет, на ЧМ-2026 не попала бы - квалификацию бы не прошла. Эту африканскую команду любая команда нашей Премьер-лиги обыграет как нечего делать, даже середняки из Первой лиги справятся, - заявил Бубнов в своём телеграм-канале.
Напомним, команда Карпина уверенно обыграла Буркина-Фасо со счётом 3:0. Соперник играл вдесятером с конца первого тайма.
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Александр Бубнов
Сборная России
Сборная Буркина-Фасо
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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