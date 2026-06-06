Одной из приоритетных задач клуба остаётся поиск игрока на позицию крайнего защитника.
По информации "Чемпионата", в шорт-лист балтийцев входят сразу два кандидата. Речь идёт о футболисте "Пари НН" Максиме Шнапцеве и защитнике "Оренбурга" Фахде Муфи. Сообщается, что представители клуба уже контактировали со сторонами обоих игроков и обсудили возможные условия перехода.
При выборе новичка руководство намерено ориентироваться прежде всего на экономическую составляющую сделки и её эффективность. При этом наличие или отсутствие российского паспорта не станет определяющим фактором.
Названы два претендента на переход в "Балтику"
Калининградская "Балтика" продолжает работу над усилением состава перед стартом нового сезона.
Фото: ФК "Балтика"