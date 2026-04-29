Украинский игрок "Челси" Мудрик дисквалифицирован на 4 года - источник

По информации источника, Федерация футбола Англии отстранила футболиста на 4 года. В 2024 году игрок провалил допинг-тест, в его крови был обнаружен мельдоний.



Михаил Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси" в январе 2023 года. Всего за английский клуб левый вингер провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2031 года.



Источник: журналист Бен Джейкобс