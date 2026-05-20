Игрок "Локомотива" - о будущем Батракова: это мог быть его последний матч

- Действительно, возможно, матч с ЦСКА стал последним для Батракова в "Локомотиве". Если Лёша уедет в европейский топ-клуб, все будут только рады. Он готов к этому - потрясающий футболист, умеет всё, - приводит слова Карпукаса "Чемпионат".
Ранее СМИ сообщали об интересе к 20-летнему игроку со стороны "ПСЖ". Также в прессе появлялась информация, что летом за полузащитника может побороться "Зенит".
В завершившемся сезоне Батраков провёл 28 матчей в РПЛ. В активе футболиста 13 забитых мячей и 10 результативных передач.