Матчи Скрыть

Игрок "Локомотива" - о будущем Батракова: это мог быть его последний матч

Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас прокомментировал слухи вокруг будущего Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист допустил, что матч против ЦСКА мог стать для хавбека последним в составе железнодорожников.

- Действительно, возможно, матч с ЦСКА стал последним для Батракова в "Локомотиве". Если Лёша уедет в европейский топ-клуб, все будут только рады. Он готов к этому - потрясающий футболист, умеет всё, - приводит слова Карпукаса "Чемпионат".

Ранее СМИ сообщали об интересе к 20-летнему игроку со стороны "ПСЖ". Также в прессе появлялась информация, что летом за полузащитника может побороться "Зенит".

В завершившемся сезоне Батраков провёл 28 матчей в РПЛ. В активе футболиста 13 забитых мячей и 10 результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится