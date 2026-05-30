Три клуба заинтересованы в защитнике "Ливерпуля" Конате — источник

По данным издания L'Equipe, центральный защитник "Ливерпуля" и сборной Франции Ибраима Конате привлёк внимание трёх клубов из разных топ-лиг Европы.
Как сообщает источник, в услугах Конате заинтересованы лондонский "Челси", мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария". Переговоры игрока по новому контракту с "Ливерпулем" зашли в тупик, текущее соглашение Конате с "мерсисайдцами" рассчитано до 30 июня этого года.

Француз защищает цвета ливерпульской команды с 2021 года. В составе красных Конате провёл 183 матча, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ибраима выиграл с "Ливерпулем" чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка Английской лиги.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро, но в случае его ухода из "Ливерпуля" на правах свободного агента следующему клубу он достанется бесплатно.

Опубликовал:
