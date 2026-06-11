Рэшфорд может продолжить карьеру в Германии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может оказаться в чемпионате Германии уже в ближайшее трансферное окно.



Фото: Getty Images

Как пишет TEAMtalk, интерес к английскому форварду проявляет "Бавария". По информации источника, немецкий клуб готов предложить за Рэшфорда около 40 миллионов евро.



Однако для осуществления сделки потребуется выполнение нескольких условий. В частности, самому футболисту придётся отказаться от идеи продолжить карьеру в "Барселоне", где он выступал на правах аренды в прошлом сезоне. Кроме того, нападающему, вероятно, придётся согласиться на снижение заработной платы.

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Бавария