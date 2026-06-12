Рэшфорд может перейти в "Челси" - источник

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в "Челси".



Фото: Getty Images

Как пишет TEAMtalk со ссылкой на журналиста Саймона Филлипса, лондонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг английского форварда, однако не рассматривает вариант с полноценным выкупом игрока. Сообщается, что "Челси" готов обсуждать только аренду нападающего.



Одной из причин такой позиции является высокая заработная плата футболиста, которая составляет около 325 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В клубе считают, что дополнительные расходы на трансфер при таких условиях были бы слишком серьёзными, поэтому аренда выглядит наиболее реалистичным вариантом сделки.



Минувший сезон Рэшфорд провёл в составе "Барселоны" на правах аренды.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Манчестер Юнайтед