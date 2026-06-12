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Рэшфорд может перейти в "Челси" - источник

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в "Челси".
Фото: Getty Images
Как пишет TEAMtalk со ссылкой на журналиста Саймона Филлипса, лондонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг английского форварда, однако не рассматривает вариант с полноценным выкупом игрока. Сообщается, что "Челси" готов обсуждать только аренду нападающего.

Одной из причин такой позиции является высокая заработная плата футболиста, которая составляет около 325 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В клубе считают, что дополнительные расходы на трансфер при таких условиях были бы слишком серьёзными, поэтому аренда выглядит наиболее реалистичным вариантом сделки.

Минувший сезон Рэшфорд провёл в составе "Барселоны" на правах аренды.

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