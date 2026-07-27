"Локомотив" не удержал победу над "Ахматом", пропустив сразу после выхода Джикии

Фото: ФК "Ахмат"

Вингер Зелимхан Бакаев вывел хозяев поля вперед уже на восьмой минуте игры. Форвард Эральд Максути сравнял счет на 83-й минуте и принес гостям одно набранное очко.Примечательно, что в прошлом сезоне команды дважды сыграли в РПЛ вничью - 1:1 и 2:2.: Бакаев, 8 - Максути, 83.: Митрюшкин, Фассон (Ненахов, 58), Ньямси, Сильянов, Морозов, Бакаев (Салтыков, 68), Батраков, Карпукас, Пиняев (Коваленко, 68), Раков (Джикия, 82), Руденко (Голубев, 82).: Шелия, Ибишев (Ндонг, 78), Цаке, Богосавац, Адамов, Садулаев (Кенжебек, 60), Исмаэл Силва (Максути, 78), Касинтура, Ромао, Самородов (Щетинин, 68), Мелкадзе.: Ньямси, 13, Фассон, 53, Батраков, 88.