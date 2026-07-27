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"Локомотив" не удержал победу над "Ахматом", пропустив сразу после выхода Джикии

"Ахмат" вырвал в гостях ничью с "Локомотивом" в 1-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Ахмат"
Вингер Зелимхан Бакаев вывел хозяев поля вперед уже на восьмой минуте игры. Форвард Эральд Максути сравнял счет на 83-й минуте и принес гостям одно набранное очко.

Примечательно, что в прошлом сезоне команды дважды сыграли в РПЛ вничью - 1:1 и 2:2.

Чемпионат России

1 тур

Голы: Бакаев, 8 - Максути, 83.

"Локомотив": Митрюшкин, Фассон (Ненахов, 58), Ньямси, Сильянов, Морозов, Бакаев (Салтыков, 68), Батраков, Карпукас, Пиняев (Коваленко, 68), Раков (Джикия, 82), Руденко (Голубев, 82).

"Ахмат": Шелия, Ибишев (Ндонг, 78), Цаке, Богосавац, Адамов, Садулаев (Кенжебек, 60), Исмаэл Силва (Максути, 78), Касинтура, Ромао, Самородов (Щетинин, 68), Мелкадзе.

Предупреждения: Ньямси, 13, Фассон, 53, Батраков, 88.

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