Йылдыз принял решение на фоне интереса "Арсенала"

Несмотря на интерес со стороны "Арсенала", вингер "Ювентуса" Кенан Йылдыз не рассматривает вариант ухода из туринского клуба в ближайшее время.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает Tuttosport. По данным источника, лондонцы продолжают следить за 21-летним футболистом и недавно вновь выходили на контакт по поводу возможного трансфера. Однако сам игрок сосредоточен на выступлениях за "Ювентус", где уже считается одним из ключевых футболистов команды.



Минувший сезон стал для турецкого хавбека самым результативным в карьере. Во всех турнирах Йылдыз провёл 47 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

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Арсенал