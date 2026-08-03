Судья Федотов: Бригада Фролова нормально отработала матч, пусть Зобнин изучает правила

"Считаю, что Фролов вчера отработал нормально, и к его работе вопросов быть не может. Пусть Зобнин не сотрясает воздух, а лучше изучит правила", — заявил Федотов.
Он также отметил, что в эпизоде с назначенным пенальти ответственность лежит не на защитнике Кристофере Ву, а на голкипере Александре Максименко, который отдал рискованную передачу в собственной штрафной. По мнению Федотова, экспертно-судейская комиссия РФС также не должна иметь претензий к действиям арбитров.
Матч второго тура РПЛ завершился победой "Спартака" над "Ахматом" со счетом 2:1.