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Судья Федотов: Бригада Фролова нормально отработала матч, пусть Зобнин изучает правила

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов в интервью Rusfootball.info заявил, что у судейской бригады матча "Ахмат" — "Спартак" не было серьезных ошибок.
Фото: ФК "Ахмат"
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу судейской бригады Антона Фролова на матче "Ахмат" — "Спартак".

"Считаю, что Фролов вчера отработал нормально, и к его работе вопросов быть не может. Пусть Зобнин не сотрясает воздух, а лучше изучит правила", — заявил Федотов.

Он также отметил, что в эпизоде с назначенным пенальти ответственность лежит не на защитнике Кристофере Ву, а на голкипере Александре Максименко, который отдал рискованную передачу в собственной штрафной. По мнению Федотова, экспертно-судейская комиссия РФС также не должна иметь претензий к действиям арбитров.

Матч второго тура РПЛ завершился победой "Спартака" над "Ахматом" со счетом 2:1.

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