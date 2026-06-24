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Салах может продолжить карьеру в Серии А - источник

Мохамед Салах может вновь оказаться в чемпионате Италии.
Фото: Getty Images
Как пишет Indykaila News, интерес к бывшему нападающему "Ливерпуля" проявляет миланский "Интер". Руководство нерадзурри уже приняло решение изучить возможность подписания египетского форварда.

Салах стал свободным агентом после ухода из "Ливерпуля", за который выступал с 2017 года. Таким образом, "Интеру" не потребуется выплачивать компенсацию за трансфер игрока.

За восемь лет в составе мерсисайдцев египтянин провёл 442 матча во всех турнирах. За это время он забил 257 мячей и записал на свой счёт 123 результативные передачи.

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