Как пишет Indykaila News, интерес к бывшему нападающему "Ливерпуля" проявляет миланский "Интер". Руководство нерадзурри уже приняло решение изучить возможность подписания египетского форварда.
Салах стал свободным агентом после ухода из "Ливерпуля", за который выступал с 2017 года. Таким образом, "Интеру" не потребуется выплачивать компенсацию за трансфер игрока.
За восемь лет в составе мерсисайдцев египтянин провёл 442 матча во всех турнирах. За это время он забил 257 мячей и записал на свой счёт 123 результативные передачи.
Салах может продолжить карьеру в Серии А - источник
Мохамед Салах может вновь оказаться в чемпионате Италии.
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