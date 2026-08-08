В "Спартаке" ответили, когда Жедсон вернется на поле после травмы

- Мы приберегли Жедсона в предыдущих играх, но сегодня он будет с нами тренироваться. Думаю, он будет полностью готов к следующим матчам, - приводит слова Карседо "Чемпионат".
В первом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над столичной "Родиной" со счетом 3:0. Жедсон Фернандеш вышел на поле с первых минут и был заменен во втором тайме из-за повреждения. После этого он ни разу не выходил на поле.
В третьем туре чемпионата России команда Хуана Карседо сыграет на домашнем стадионе с "Краснодаром".