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В "Спартаке" ответили, когда Жедсон вернется на поле после травмы

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо ответил, когда ждать возвращения Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Карседо, Жедсон будет полностью готов к следующим матчам.

- Мы приберегли Жедсона в предыдущих играх, но сегодня он будет с нами тренироваться. Думаю, он будет полностью готов к следующим матчам, - приводит слова Карседо "Чемпионат".

В первом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над столичной "Родиной" со счетом 3:0. Жедсон Фернандеш вышел на поле с первых минут и был заменен во втором тайме из-за повреждения. После этого он ни разу не выходил на поле.

В третьем туре чемпионата России команда Хуана Карседо сыграет на домашнем стадионе с "Краснодаром".

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