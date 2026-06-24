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"Арсенал" готовит трансфер футболиста "Манчестер Сити" - источник

Будущее вингера "Манчестер Сити" Савио может решиться уже в ближайшее трансферное окно.
Фото: Getty Images
Как пишет RTI Esporte, интерес к бразильскому футболисту проявляет лондонский "Арсенал". Представители "канониров" уже вышли на связь с игроком и изучают возможность его приобретения.

Сообщается, что в ближайшее время "Арсенал" может перейти к конкретным действиям и направить официальное предложение действующим чемпионам Англии.

Савио стал игроком "Сити" летом 2024 года, перейдя из "Труа" за 25 миллионов евро. Его контракт с манчестерским клубом действует до июня 2031 года.

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