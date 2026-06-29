Стало известно, почему Холланд не хочет переходить в "Реал" - источник

Стало известно, почему Эрлинг Холланд не заинтересован в переходе в "Реал".

Фото: Getty Images

По информации источника, Холланд рассматривает варианты с трансфером в другую команду. Футболист не намерен переходить в "Реал", пока Килиан Мбаппе и Винисиус выступают за мадридский клуб. Игрок не хочет делить раздевалку с этими футболистами.



Эрлинг Холланд выступает в составе "Манчестер Сити" с начала июля 2022 года. В прошедшем сезоне за клуб форвард провел 52 матча, забил 38 голов и отдал 9 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2034 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 200 миллионов евро.



Источник: El Nacional

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Манчестер Сити