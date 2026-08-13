Воспитанник "Локомотива" перешел в "СКА-Хабаровск"

"Армейцы подписали контракт с опытным полузащитником Аршаком Коряном. Добро пожаловать в Хабаровск, Аршак! Удачи в красно-синих цветах", - написано в Telegram-канале клуба.
С февраля 2025 по июнь 2026 года Аршак Корян выступал в составе московской "Родины". В прошлом сезоне за клуб правый вингер провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.
Игрок находился в системе "Локомотива" с 2012 по 2015, а также с 2017 по 2019 год.