Лепехин: проблемы внутри коллектива мешают ЦСКА создать конкурентную команду

"История такая же, как с "Локомотивом". Вроде команда крепкая, уже не первый год, а всё время есть какие-то проблемы.
У "Локомотива" это проблемы с трансферами, у ЦСКА - внутри коллектива и с тренерами. Нефутбольные проблемы мешают игрокам и тренерам организовать конкурентоспособную команду", - сказал Лепехин "Чемпионату".
На данный момент московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 5 очков в 3 матчах. Подопечные Дмитрия Игдисамова одержали победу над "Балтикой" (2:1), а также сыграли вничью с "Крыльями Советов" (1:1) и "Ростовом" (0:0).
По итогам прошлого розыгрыша чемпионата "армейцы" финишировали на пятой строчке с 51 баллом в своем активе.