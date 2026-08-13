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Лепехин: проблемы внутри коллектива мешают ЦСКА создать конкурентную команду

Бывший игрок "Зенита" Константин Лепехин высказался о текущей форме ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
Константин Лепехин считает, что проблемы внутри коллектива мешают "армейцам" добиться больших результатов.

"История такая же, как с "Локомотивом". Вроде команда крепкая, уже не первый год, а всё время есть какие-то проблемы.

У "Локомотива" это проблемы с трансферами, у ЦСКА - внутри коллектива и с тренерами. Нефутбольные проблемы мешают игрокам и тренерам организовать конкурентоспособную команду", - сказал Лепехин "Чемпионату".

На данный момент московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 5 очков в 3 матчах. Подопечные Дмитрия Игдисамова одержали победу над "Балтикой" (2:1), а также сыграли вничью с "Крыльями Советов" (1:1) и "Ростовом" (0:0).

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата "армейцы" финишировали на пятой строчке с 51 баллом в своем активе.

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