Сперцян попал в стартовый состав "Аль-Ахли" на матч 1-го тура Про-Лиги

Полузащитник выйдет в стартовом составе "Аль-Ахли" в матче первого тура саудовского чемпионата.

Фото: ФК "Аль-Ахли"

Сегодня, 13 августа, состоится матч первого тура саудовской Про-Лиги между "Аль-Диръия" и "Аль-Ахли". Встреча пройдет на стадионе "Принц Фейсал бин Фадх". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.



Эдуард Сперцян выйдет на эту игру в стартовом составе. Футболист перешел в саудовский клуб из "Краснодара" в июле 2026 года.