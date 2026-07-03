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Трансфер Андерсона в "Манчестер Сити" побил рекорд Беллингема - источник

Эллиот Андерсон стал новым рекордсменом британского футбола по стоимости трансфера.
Фото: Getty Images
По информации Daily Mail, переход полузащитника из "Ноттингем Форест" в "Манчестер Сити" обошёлся в 135 миллионов евро. Эта сделка позволила 23-летнему англичанину обойти Джуда Беллингема, чей переход из дортмундской "Боруссии" в мадридский "Реал" за 130 миллионов евро до этого оставался самым дорогим для британских футболистов.

Андерсон является воспитанником "Ньюкасла". Прошлый сезон хавбек провёл в составе "Ноттингем Форест", где сыграл 38 матчей в АПЛ, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

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