Трансфер Андерсона в "Манчестер Сити" побил рекорд Беллингема - источник

Эллиот Андерсон стал новым рекордсменом британского футбола по стоимости трансфера.



Фото: Getty Images

По информации Daily Mail, переход полузащитника из "Ноттингем Форест" в "Манчестер Сити" обошёлся в 135 миллионов евро. Эта сделка позволила 23-летнему англичанину обойти Джуда Беллингема, чей переход из дортмундской "Боруссии" в мадридский "Реал" за 130 миллионов евро до этого оставался самым дорогим для британских футболистов.



Андерсон является воспитанником "Ньюкасла". Прошлый сезон хавбек провёл в составе "Ноттингем Форест", где сыграл 38 матчей в АПЛ, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Манчестер Сити