Реабилитировались за «Краснодар». «Спартак» обыграл колючую «Балтику» в гостях

Соперник у «Балтики» был тоже отменный. «Спартак» резво начал сезон, а от идеального старта москвичей отделило лишь поражение от «Краснодара». Впрочем, «быки» в начале новой кампании вообще очков не теряют. Поэтому тут даже как-то и неправильно было говорить об осечке в том поединке.
Ранее мы уже отмечали особенность «Спартака» в нынешнем сезоне, которая несколько тревожит — чрезмерное упование на концовку матчей. «Спартак» додавливал в концовке «Ахмат», забил дважды в ворота «Родины», да и в игре с «Краснодаром» был очень активен именно на последних минутах. В Калининграде москвичи изменили традицию. На этот раз все голы уложились в первые 50 минут матча.
В стартовом составе москвичей в глаза бросилось присутствие Мирлинда Даку. Учитывая, что у гостей травмированы Барко и Мартинс, тренерский штаб красно-белых спокойно смог разместить на поле вместе с албанцем и Манфреда Угальде. И уже на 20-й минуте пара форвардов москвичей сделала своё дело.
Но до этого спартаковцам пришлось немного понервничать. «Балтика» не придумывала ничего нового, ставка была сделана на традиционное оружие — запредельную работоспособность и сумасшедшие ауты Бевеева. Хозяева уже на первых минутах сумели проникнуть в штрафную соперника именно с помощью аута. А на 7-й минуте калининградцы и вовсе снова после аута пробили по воротам соперника.
По такой игре «Спартаку» был очень нужен гол. «Балтика» могла выжать момент из любой ситуации. И на 20-й минуте гостям удалось открыть счёт. Мяч оказался у Даку, который вывел Угальде один на один с Латышонком. Вратарь «Балтику» спасти не смог, форвард «Спартака» действовал предельно хладнокровно.
Хоть «Спартак» и забил, но особого преимущество у москвичей не было. К тому же, хозяева практически сразу отыгрались. Для этого им потребовалось всего три минуты. Снова сработал аут Бевеева! После того, как футболист «Балтики» вбросил мяч в штрафную, тот попал в Ву, а от него отскочил к Менделю. Футболист калининградцев пробил по воротам, а мяч рикошетом влетел в сетку. Наверное, предъявлять претензии вратарю «Спартака» здесь было бы неправильно. Впрочем, после поражения от «Краснодара» некоторые фанаты активно журили вратаря красно-белых, хотя «быки» наносили точнейшие удары.
Ничья в первом тайме в Калининграде полностью соответствовала раскладу сил. Команды были равны в большинстве показателей. Разве что у «Спартака» было серьёзное преимущество по владению мячом, но в опасные моменты оно не выливалось.
Во второй тайм лучше вкатились гости. Впрочем, здесь скорее стоило говорить о невезении хозяев. На 49-й минуте Чивич попытался вынести мяч из штрафной, но угодил в своего одноклубника. В итоге мяч отлетел к Солари, который реализовал убойный момент.
Если ранее «Спартак» активно проводил концовки, то теперь уже москвичам пришлось держать оборону. «Балтика» стала гораздо больше владеть мячом, но к моментам это не приводило. Зато продолжали работать ауты Бевеева. Именно после такого стандарта у хозяев возник лучший шанс. Чивич был очень близок к тому, чтобы реабилитироваться за предыдущую ошибку, но его удар от линии штрафной приняла на себя штанга.
В концовке страсти накалились. Команды едва не устроили массовую потасовку, «Балтика» давила, но так и не смогла устроить настоящий навал. Ауты Бевеева так и остались самым грозным оружием калининградцев. При этом «Спартак» практически не думал о контратаках. Гости столкнулись с серьёзным давлением болельщиков и соперника. По такой игре красно-белым нужно было просто выстоять. И это сделать удалось.
При этом «Балтика» для «Спартака» была неудобным соперником. Ранее москвичи уступили калининградцам трижды.
Для красно-белых победа была очень важна. Теперь москвичи вместе с «Зенитом» и махачкалинской сенсацией «Динамо» оказались в группе преследователей «Краснодара». В свою очередь «Балтика» расположилась на шестом месте, тоже поблизости к первой тройке. Пока всё очень напряжённо и предельно интересно.