Как информирует журналист Рамон Альварес де Мон, на футболиста также претендуют "ПСЖ" и "Бавария", которые могут включиться в борьбу за его подписание.
Бразилец выступает за мадридский клуб с 2018 года. В минувшем сезоне он провёл 53 матча, забил 22 мяча и отдал 14 голевых передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость вингера составляет 140 миллионов евро.
"Ливерпуль" рассчитывает бесплатно подписать звезду "Реала" - источник
"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Реала" Винисиусу Жуниору и рассчитывает подписать его после завершения контракта с мадридским клубом летом 2027 года.
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