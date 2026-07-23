"Ливерпуль" рассчитывает бесплатно подписать звезду "Реала" - источник

"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему " Реала " Винисиусу Жуниору и рассчитывает подписать его после завершения контракта с мадридским клубом летом 2027 года.

Фото: Getty Images

Как информирует журналист Рамон Альварес де Мон, на футболиста также претендуют "ПСЖ" и "Бавария", которые могут включиться в борьбу за его подписание.



Бразилец выступает за мадридский клуб с 2018 года. В минувшем сезоне он провёл 53 матча, забил 22 мяча и отдал 14 голевых передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость вингера составляет 140 миллионов евро.

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Ливерпуль