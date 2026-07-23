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Футболист "Локомотива": если Головин вернётся в РПЛ, то будет здесь лучшим

Защитник "Локомотива" Александр Сильянов считает, что разговоры о скором возвращении Александра Головина в чемпионат России преждевременны.
Фото: Getty Images
По мнению футболиста железнодорожников, полузащитник "Монако" ещё способен успешно выступать в европейском футболе и пока не задумывается о возвращении на родину.

- Не верю, что Головин в ближайшее время вернётся. Думаю, ещё не доиграл своё в Европе. Не будет он возвращаться сейчас. Но если бы такое случилось, он был бы лучшим игроком РПЛ, - приводит слова Сильянова "Чемпионат".

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года после трансфера из ЦСКА. Контракт российского хавбека с французским клубом действует до июня 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро. В прессе ранее была информация, что игроком интересуется "Зенит".

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