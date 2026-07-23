Футболист "Локомотива": если Головин вернётся в РПЛ, то будет здесь лучшим

- Не верю, что Головин в ближайшее время вернётся. Думаю, ещё не доиграл своё в Европе. Не будет он возвращаться сейчас. Но если бы такое случилось, он был бы лучшим игроком РПЛ, - приводит слова Сильянова "Чемпионат".
Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года после трансфера из ЦСКА. Контракт российского хавбека с французским клубом действует до июня 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро. В прессе ранее была информация, что игроком интересуется "Зенит".