Анчелотти отказался возглавить сборную Италии - источник

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не станет новым наставником национальной команды Италии.

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Как пишет Globo, специалист отклонил предложение Итальянской федерации футбола. Ранее технический директор FIGC Паоло Мальдини подтвердил, что федерация контактировала с Анчелотти, рассматривая его кандидатуру на пост наставника. Кроме того, переговоры велись и с бывшим наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой, однако испанец также отказался возглавить итальянскую сборную.



Анчелотти работает с национальной командой Бразилии с мая 2025 года.