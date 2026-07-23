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Анчелотти отказался возглавить сборную Италии - источник

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не станет новым наставником национальной команды Италии.
Фото: Getty Images
Как пишет Globo, специалист отклонил предложение Итальянской федерации футбола. Ранее технический директор FIGC Паоло Мальдини подтвердил, что федерация контактировала с Анчелотти, рассматривая его кандидатуру на пост наставника. Кроме того, переговоры велись и с бывшим наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой, однако испанец также отказался возглавить итальянскую сборную.

Анчелотти работает с национальной командой Бразилии с мая 2025 года.

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