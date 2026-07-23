"Ботафого" готов отпустить Данило только в "Зенит". Сам игрок выступает против перехода

Данило не планирует переходить в " Зенит ", хотя именно петербургский клуб остаётся единственным вариантом, который устраивает руководство "Ботафого".

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Бразильская команда не хочет отпускать полузащитника в "Палмейрас", считая этот клуб прямым конкурентом.



Как сообщает журналист Вене Касагранде, представители 25-летнего футболиста неоднократно пытались договориться о его переходе в команду из Сан-Паулу. Эти действия привели к разногласиям между агентами Данило и "Ботафого".



Сам игрок при этом не вступал в конфликт с клубом и готов остаться в нынешней команде. Его позиция касается только возможного переезда в Россию, который футболиста не привлекает.