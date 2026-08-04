"Ростов" разгромил в гостях "Акрон" в матче Кубка России

"Акрон" пропустил от "Ростова" четыре безответных мяча в кубковой игре (0:4).

Фото: телеграм-канал Кубка России

Вингер Олакунле Олусегун открыл счет уже в самом дебюте, забив на четвертой минуте. Еще через три минуты полузащитник Ярослав Михайлов увеличил преимущество гостей. На 50-й минуте нападающий Имран Азнауров довел счет до разгромного, а точку в матче поставил защитник Данила Прохин.: Олусегун, 4, Михайлов, 7, Азнауров, 50, Прохин, 65.: Тереховский, Эшковал, Неделчяру, Попенков, Бардыбахин, Хосонов, Бистрович, Базилевский (Платон, 37), Железнов, Аревало, Меткалов.: Петров, Мелёхин, Семенчук, Прохин, Ногейра, Жбанов, Михайлов, Шанталий, Азнауров, Мадрахимов, Олусегун.