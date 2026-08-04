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"Ростов" разгромил в гостях "Акрон" в матче Кубка России

"Акрон" пропустил от "Ростова" четыре безответных мяча в кубковой игре (0:4).
Фото: телеграм-канал Кубка России
Вингер Олакунле Олусегун открыл счет уже в самом дебюте, забив на четвертой минуте. Еще через три минуты полузащитник Ярослав Михайлов увеличил преимущество гостей. На 50-й минуте нападающий Имран Азнауров довел счет до разгромного, а точку в матче поставил защитник Данила Прохин.

Кубок России

Путь РПЛ. Группа D. 1 тур

Голы: Олусегун, 4, Михайлов, 7, Азнауров, 50, Прохин, 65.

"Акрон": Тереховский, Эшковал, Неделчяру, Попенков, Бардыбахин, Хосонов, Бистрович, Базилевский (Платон, 37), Железнов, Аревало, Меткалов.

"Ростов": Петров, Мелёхин, Семенчук, Прохин, Ногейра, Жбанов, Михайлов, Шанталий, Азнауров, Мадрахимов, Олусегун.

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