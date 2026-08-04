Завершился матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором "Акрон" принимал на своем поле "Ростов". Встреча проходила на "Солидарность Самара Арене" и завершилась поражением хозяев со счетом 0:4.
Таким образом команда Срджана Благоевича на старте сезона пропустила 11 голов в трех домашних играх подряд, а забила всего один. Ранее тольяттинцы уступили в РПЛ петербургскому "Зениту" (0:5) и казанскому "Рубину" (1:2).
"Акрон" завершил три подряд домашних матча с общим счетом 1:11
Тольяттинский клуб пропустил на старте сезона уже 11 мячей.
Фото: ФК "Акрон"