На данный момент сделка по его уходу финализируется. Это будет зарубежный клуб.
Сумма трансфера может составлять около 2 миллионов евро.
В прошлом сезоне Джавад провёл за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах 38 матчей, записал на свой счёт 4 забитых мяча и 3 голевые передачи. На данный момент его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро, контракт 22-летнего иранца с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Джавад близок к уходу из махачкалинского "Динамо" в зарубежный клуб
Как стало известно Rusfootball.info, полузащитник махачкалинцев Джавад покинет клуб в это летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала