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Радимов - об игроке ЦСКА: они во многом благодаря ему набирают очки

Владислав Радимов объяснил, почему отдал предпочтение полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову в выборе лучшего игрока Российской премьер-лиги по итогам сентября.
Фото: ПФК ЦСКА
Экс-футболист отметил вклад хавбека в результаты "армейцев", отдельно выделив его гол в ворота "Зенита" на шестой добавленной минуте.

- Во-первых, ЦСКА во многом благодаря нему набирает очки, держится на плаву – он очень важный игрок для команды.

Во-вторых, для меня главным критерием стал его победный гол в ворота "Зенита" на шестой добавленной минуте: надо было добежать, он забил и принёс важнейшие три очка – в целом это квинтэссенция всего месяца для Облякова, - приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

По итогам сентября Обляков действительно получил награду лучшему футболисту месяца в чемпионате России. После девяти туров ЦСКА занимает четвёртое место с 19 очками.

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