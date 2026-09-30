Радимов - об игроке ЦСКА: они во многом благодаря ему набирают очки

- Во-первых, ЦСКА во многом благодаря нему набирает очки, держится на плаву – он очень важный игрок для команды.
Во-вторых, для меня главным критерием стал его победный гол в ворота "Зенита" на шестой добавленной минуте: надо было добежать, он забил и принёс важнейшие три очка – в целом это квинтэссенция всего месяца для Облякова, - приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.
По итогам сентября Обляков действительно получил награду лучшему футболисту месяца в чемпионате России. После девяти туров ЦСКА занимает четвёртое место с 19 очками.