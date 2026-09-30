Радимов - об игроке ЦСКА: они во многом благодаря ему набирают очки

Фото: ПФК ЦСКА

Во-вторых, для меня главным критерием стал его победный гол в ворота "Зенита" на шестой добавленной минуте: надо было добежать, он забил и принёс важнейшие три очка – в целом это квинтэссенция всего месяца для Облякова, - приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.