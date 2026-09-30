Неужели конец будет бесславным? Роналду хлопнул дверью в сборной Португалии и ушёл со скандалом

Rusfootball.info — об очередном демарше португальской звезды.

Тренер с принципами

Это конец?

Шум вокруг Роналду в сборной Португалии появился ещё на чемпионате мира 2026 года. Интернет сотрясали слухи о том, что некоторые футболисты сборной Португалии не относятся к легенде с должным уважением, периодически игнорируют его на поле, да и вообще не видят в нём человека, который должен выходить в стартовом составе национальной команды.Весь этот шум-гам закончился тем, что сборная Португалии не добилась особых успехов на Мундиале, уступив в 1/8 финала Испании. В общем-то, поражение от будущих чемпионов мира на последних секундах матча вряд ли должно считаться провалом. Но в сборной Португалии, где собралась действительно звёздная команда, явно рассчитывали на большее. К тому же, Аргентина со своим идолом Лионелем Месси дошла до финала!Вообще, параллели между Роналду и Месси тут абсолютно логичны. Аргентинец после чемпионата мира объявил о завершении карьеры в сборной, а португалец, напротив, говорил о желании играть дальше. Но, похоже, свои пути в национальных командах они завершат примерно в одно время, хоть и при совершенно разных эмоциональных качелях.Португалия после чемпионата мира сменила главного тренера. Команду покинул Роберто Мартинес, которого как раз-таки обвиняли в том, что он слишком потакал всем прихотям Криштиану. В сборной его сменил Жорже Жезуш, один из самых успешных и известных португальских тренеров современности (если, конечно, не брать в расчёт Жозе Моуринью). Любопытно, что Жезуш ранее возглавлял «Аль-Наср», который в итоге привёл к чемпионству в Саудовской Аравии. И там Жезуш как раз-таки работал вместе с Роналду.Казалось, что в сборной Португалии проблем у тренера и капитана не будет. Но новый наставник португальцев сразу показал, что Роналду для него не является безусловным игроком стартового состава команды.Жезуш выпустил Роналду в стартовом составе на матч с Уэльсом (1:0), но капитан не слишком убедил. Форвард упустил убойный момент, не попав в ворота с близкого расстояния. При этом Криштиану нанёс семь ударов по воротам. Некоторые статистические порталы признали его худшим игроком португальцев в этом поединке.На следующий матч с Норвегией Жезуш оставил звёздного форварда на лавке запасных. Роналду впервые за 18 лет провёл весь официальный матч в сборной на скамейке.При этом тренер признал, что планировал задействовать Криштиану и хотел дать ему примерно полчаса игрового времени, но тактические идеи не позволили этого сделать. «Мне нужен был игрок с другими характеристиками», — заключил специалист.После этого португальские СМИ сообщили, что атмосфера в команде стала напряжённой, а сам Роналду пропустил тренировку сборной. Скандал явно назревал. В итоге встречу с Роналду и Жезушем провёл глава Португальской футбольной федерации Педру Проэнсе. Похоже, что функционер пытался успокоить строптивую звезду, но Криштиану уже было не остановить. Вскоре после трёхсторонней встречи Роналду объявил, что покидает расположение национальной команды. И это произошло вскоре после пресс-конференции тренера, на которой тот заявил, что ни один футболист не будет диктовать ему условия. При этом Жезуш настаивал, что слухи о конфликте раздувают СМИ, а реальность не соответствует тому, что пишут журналисты.Роналду, похоже, полностью проигнорировал слова тренера. Нападающий объявил, что покидает расположение сборной Португалии и добавил, что однажды расскажет обо всех обстоятельствах ухода. Теперь скандала уже было не избежать. Аналогичным образом форвард покидал «Манчестер Юнайтед» во второе пришествие. Тогда история сопровождалась бомбическим интервью Пирсу Моргану. На этот раз Роналду не стал делать такой подарок журналистам, но слова о том, что однажды всплывёт правда, были явным уколом в адрес тренера и сборной.Вскоре уже Португальская федерация опубликовала заявление, в котором подтвердила отъезд капитана. При этом никакие объяснения там не давались. В сборной лишь сообщили, что команда сосредоточена на ближайших матчах.Вскоре уже одна из сестёр Криштиану Элма репостнула пост из соцсетей. В нём один из пользователей ругал сборную Португалии за плохое отношение к Роналду. Также автор говорил, что Криштиану заслуживал большего уважения. Сама Элма написала, что добавить к этому посту нечего.После этого португальское издание O Jogo сообщило, что Роналду ЗАВЕРШАЕТ карьеру в сборной страны. При этом в публикации говорится, что решение окончательное и необратимое. Сам футболист пока ничего не говорил о своём будущем. Но, конечно, подобные инсайды на пустом месте не появляются. Зная эго Криштиану, можно догадаться, как сильно его задела данная история. При этом нет сомнений, что сам Роналду прекрасно понимает свои нынешние способности. Вряд ли 41-летний форвард может принести большую пользу национальной команде. На чемпионате мира 2026 года было заметно, что Роналду больше не является ключевым игроком португальцев. Да, он может быть игроком ротации, наверняка, будет полезен в некоторых матчах, но такой статус никак не может устроить Криштиану.Скорее всего, в дальнейшем сам Криш успокоится и отнесётся ко всему более философски. Нет сомнений, что ему организуют прощальный матч (параллельно сборная Аргентины прощается с Месси). Но очевидно, что возвращаться в сборную Роналду уже нет никакого резона. Португалия будет учиться жить без своего кумира последних 20 лет. И чем быстрее португальцы смогут расстаться с великим Криштиану, тем быстрее там будет построена новая команда. Жезуш сделал шаг, который напрашивался уже несколько лет.