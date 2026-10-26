"Это просто безумие!" Одноклубник Варди - о привычке форварда пить энергетики

Защитник "Бернли" Кайл Уокер высказался о пристрастии нападающего Джейми Варди к энергетическим напиткам.

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"Варди пьет энергетики… По две или даже три банки до завтрака — это просто безумие! По-моему, его завтрак — это две банки энергетика.

Пьет ли его Джейми во время перерыва в матчах? У него постоянно в руках эта банка, это же вредно! У Джейми наверняка есть какая-то договоренность с этим брендом (смеется)", - цитирует Уокера talkSPORT.Джейми Варди играл за "Лестер" с 2012 по 2025 годы. В составе этой команды он завоевал титул чемпиона Англии, Кубок и Суперкубок страны, а также дважды выигрывал Чемпионшип. Прошлый сезон бывший нападающий сборной Англии провел в Италии, где защищал цвета "Кремонезе".В сентябре 39-летний форвард присоединился на правах свободного агента к "Бернли". В 5 матчах нынешнего чемпионата Варди отметился одним забитым мячом.