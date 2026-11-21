Маурисио Почеттино провел первую пресс-конференцию в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед".

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Бруну Фернандеш — наш капитан, и он очень важный игрок, но все игроки должны чувствовать свою значимость.

"Я считаю, что все игроки с первого дня демонстрируют потрясающую самоотдачу.Вчера мы провели трехчасовую беседу в моем кабинете со всеми игроками. Контракт Фернандеша? У нас будет время поговорить о том, о чем вы меня спрашивали, - цитирует Почеттино пресс-служба клуба.Напомним, ранее сообщалось, что атакующий полузащитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш может покинуть клуб этой зимой. Действующий контракт футболиста сборной Португалии с англичанами истекает будущим летом.В текущем сезоне 32-летний хабвек забил 6 мячей и сделал 3 результативных паса в 14 матчах за "МЮ" во всех турнирах.