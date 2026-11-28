"Манчестер Юнайтед" активировал опцию продления контракта Фернандеша - источник

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш связан контрактными обязательствами с "Манчестер Юнайтед" ещё на один год.

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Как пишет журналист Дэвид Орнштейн, руководство "красных дьяволов" воспользовалось предусмотренной соглашением опцией продления договора до конца июня 2028 года.



Изначально контракт 32-летнего футболиста истекал следующим летом. При этом решение клуба не означает, что португалец обязательно останется в команде.



Фернандеш защищает цвета "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. За время выступлений в Англии хавбек завоевал два трофея - Кубок страны и Кубок английской лиги. Также на его счету две победы в Лиге наций в составе сборной Португалии.