Впервые в истории "Манчестер Юнайтед" в тренерский штаб войдет женщина

В тренерский штаб нового главного тренера "МЮ" Маурисио Почеттино войдет женщина.

Фото: Getty Images

Как сообщает Manchester Evening News, испанский специалист по физическому развитию Сильвия Туя присоединится к тренерскому штабу "Манчестер Юнайтед", став первой женщиной, занявшей подобную должность в мужской команде за всю 148-летнюю историю клуба.



46-летняя испанка будет сотрудничать с новым главным тренером команды Маурисио Почеттино, с которым она работала с октября 2024 года в национальной сборной США. Туя специализируется на восстановлении и предотвращении травм у футболистов и имеет докторскую степень в области спортивных наук.



Почеттино официально начнет свою работу в команде 18 ноября. Его дебютный матч состоится 22 ноября в рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги против "Ливерпуля".

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